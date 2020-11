Da venerdì ripartono "Uniti si può" e Casalmashopping

CASALMAGGIORE (5 novembre 2020) - Da domani, in virtù dell'avvio della zona rossa in tutta la Regione, riparte "Uniti si può", servizio dedicato alle persone in situazione di fragilità, in isolamento da Covid o meno e senza supporto di una rete famigliare. Da venerdì 6 novembre alle 9 sarà possibile richiedere aiuto nell'acquisto di farmaci o di generi di prima necessità con consegna al domicilio attraverso il numero unico 3791895534 attivo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00 .

Il servizio è realizzato in stretta collaborazione tra il Concass, le 17 amministrazioni comunali socie, i servizi sociali, la protezione civile e i volontari attivi sul territorio.

Inoltre è attivo il servizio di supporto psicologico attraverso il n. 3358085987, messo a disposizione dal centro di psicologia di Calvatone, finalizzato ad offrire sostegno in un momento di emergenza, di insicurezza e isolamento che, oltre ad impattare sull’organizzazione degli aspetti della vita quotidiana, interferisce con la nostra serenità emotiva.

Tutti i servizi sono gratuiti per i cittadini.

Sempre da domani viene riattivato il sito www.casalmashopping.it, per farsi consegnare a domicilio i prodotti di cui si ha bisogno. Chi ha una attività può ancora aderire.

