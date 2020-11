Covid: primario rianimazione Casalmaggiore, crisi di personale

CASALMAGGIORE (4 novembre 2020) - "È vero, siamo in crisi di personale - ha detto Mario Riccio, primario di rianimazione all'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore e consigliere dell’Associazione Luca Coscioni, realtà attiva a tutela del diritto alla Salute - e l’emergenza non si risolve soltanto impiegando specializzandi o medici inesperti, ma occorre innanzitutto sospendere in alcune aree tutte quelle attività chirurgiche non urgenti e coinvolgere nel settore pubblico anche il personale (come anestesisti infermieri specializzati normalmente impiegati) delle strutture convenzionate/accreditate minori, come le piccole case di cura, spostandolo nei reparti Covid, tutte cose che non stanno avvenendo. Se letti e respiratori si possono acquistare, il personale non si può creare». (ANSA)