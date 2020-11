Addio all'ex assessore Maria Contin Galli

VIADANA (4 novembre 2020) - Si è spenta a 73 anni Maria Contin Galli, ex assessore alle Attività produttive nel mandato del sindaco Giovanni Pavesi 2006-2011. Abitava con il marito Umberto in via Po a Cicognara ma da qualche tempo era ospite della casa di riposo di Sabbioneta dove è stata allestita la camera ardente. Il funerale si terrà domani, giovedì 5 novembre, alle 15 nella chiesa di Santa Giulia per il cimitero locale.

