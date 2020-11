Maxi «aula didattica» nel bosco dei Lagazzi

PIADENA DRIZZONA (3 novembre 2020) - Passo dopo passo, procede l’iter per la valorizzazione dell’area naturalistica dei Lagazzi mediante la realizzazione in loco di un sito palafitticolo, a scopo didattico-turistico. «Il Comune — spiega il vicesindaco Gianfranco Cavenaghi — adesso deve redigere un regolamento finalizzato alla gestione del sito, che è qualificato come monumento naturale, attraverso la collaborazione di una commissione tecnica. Si tratta di un atto necessario per definire cosa si può e non si può fare all’interno di quello spazio». Il progetto prevede la ricostruzione, in scala 1:1, di una palafitta in legno che riproduca fedelmente le caratteristiche delle abitazioni di cui si conservano i resti archeologici sepolti a poca distanza, nel sito palafitticolo dei Lagazzi del Vho», inserito nel sito Unesco seriale transnazionale «Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino», iscritto nel 2011 nella Lista del Patrimonio Mondiale. Una decisione che venne assunta durante la 35esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale riunita a Parigi dal 19 al 29 giugno 2011.

