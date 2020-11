Viabilità,: piano di interventi per ridurre gli incidenti

CASALMAGGIORE (3 novembre 2020) - La giunta comunale di Casalmaggiore ha approvato il progetto esecutivo, redatto da Stefano Rossi di Mantova, relativo al bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore di Comuni, Unioni di Comuni e Province per la realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale. «Si tratta — dice il sindaco Filippo Bongiovanni — di una erogazione di 200 mila euro, su un costo totale del progetto pari a 473 mila euro, effettuata nello scorso anno a beneficio di otto Comuni del nostro territorio erogato dalla Regione Lombardia. Parliamo di Casalmaggiore, capofila, San Giovanni in Croce, Piadena Drizzona, Martignana di Po, Gussola, San Daniele Po, San Martino del Lago e Rivarolo Mantovano. A redigere il progetto iniziale, finalizzato a chiedere i contributi, è stato l’ufficio bandi sulla base dell’analisi della incidentalità nei 541,3 chilometri di reti stradali interessate. Per il triennio 2015-2017 si parla di 233 incidenti che hanno provocato 5 decessi e 359 feriti, per un danno sociale complessivo stimato in oltre 25,2 milioni di euro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO