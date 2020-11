Nel canale senz’acqua. Pesci salvati dall’asfissia

VIADANA (3 novembre 2020) - Il canale adiacente al cinema Lux di San Matteo delle Chiaviche è attualmente in secca e come spesso accade in questo periodo il rischio di una moria di pesci è concreto. Un evento che crea non solo un degrado ambientale ma anche allarme nella popolazione. È così che un gruppo di pescatori aderenti alla Fipsas (Federazione italiana sportiva attività subacquea), sollecitati dal vice sindaco e assessore all’Ambiente Alessandro Cavallari, sono intervenuti. Domenica scorsa di primo mattino la squadra è entrata in azione per effettuare l’importante operazione di salvaguardia ittica. In tutto si trattava di un quantitativo di pesce di sei quintali e c’è voluta l’intera mattinata per portare a termine il salvataggio.

