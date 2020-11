Il paliotto torna a splendere e il Duomo lo riabbraccia

CASALMAGGIORE (3 novembre 2020) - È stato finalmente esposto al pubblico, all’interno del Duomo di Santo Stefano di Casalmaggiore, il prezioso paliotto, realizzato con tecnica ad olio su tela, dipinto su entrambi i lati, raffigurante «Il Cristo Morto» e «Angeli Adoranti l’Eucarestia». Su iniziativa del parroco di Santo Stefano e San Leonardo, don Claudio Rubagotti, e con l’appoggio economico di una famiglia di Casalmaggiore, il restauratore Dario Sanguanini di Rivarolo Mantovano, molto conosciuto in zona e non solo per la qualità dei suoi lavori, ha riportato all’originaria bellezza questo pregevole dipinto di grandi dimensioni (largo 217 centimetri e spesso 18) risalente alla seconda metà del XVII secolo, di autore non conosciuto. Milleseicento, dunque.

