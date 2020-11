Covid: Casalmaggiore, i positivi sono 79

CASALMAGGIORE (2 novembre 2020) - "Come certamente avvertito nelle cronache nazionali, regionali e provinciali, dopo un'estate assolutamente tranquilla, da metà ottobre sono ricominciati i casi COVID in modo consistente, anche a Casalmaggiore". Lo sottolinea il sindaco Filippo Bongiovanni nel suo consueto bollettino mensile con cui fa il punto della situazione dei contagi. "I positivi accertati nel mese di ottobre - osserva il sindaco - sono stati 86 portando il totale da inizio pandemia a 393 casi. Attualmente i positivi sono 79 soprattutto in città (47), ma anche nelle frazioni ci sono casi, specialmente a Vicobellignano (12). Le uniche frazioni esenti dalla nuova ondata sono le più piccole: Motta San Fermo, Camminata, Valle. I ricoverati in ospedale sono 8 in questo momento, gli altri sono a domicilio. Devo dire che il tracciamento ATS Valpadana fino ad adesso è stato eccellente. I tamponi prescritti e le inchieste condotte hanno portato ad accertare diversi casi di Covid, trasmessi in famiglia e in alcune aziende, che, tempestivamente testati, hanno di fatto bloccato sul nascere ogni focolaio". Bongiovanni precisa: "I cluster familiari sono diversi, su 79 positivi, 34 si sono positivizzati da contatto stretto con un congiunto. Purtroppo proprio il 30 ottobre vi è stato un decesso per Covid, era da giugno che non succedeva, la cosa più preoccupante però è l'aumento delle morti nel mese di ottobre rispetto agli altri anni. Non una cifra consistente, ma già un segnale. Se sommiamo settembre e ottobre 2018 ci sono 25 decessi, 20 nel 2019 in questi due mesi. 40 tra settembre e ottobre 2020 di cui 16 in ottobre. Potrebbe non essere una coincidenza".



NOV 2017: 13 NOV 2018: 13 NOV 2019:12

DIC 2017: 10 DIC 2018: 12 DIC 2019: 18

GEN 2018: 17 GEN 2019:15 GEN 2020: 15

FEB 2018: 17 FEB 2019: 10 FEB 2020: 14

MAR 2018: 8 MAR 2019: 14 MAR 2020: 51

APR 2018 13 APR 2019 14 APR 2020: 37



MAG 2018: 13 MAG 2019: 14 MAG 2020: 12

GIU 2018: 8 GIU 2019: 12 GIU 2020: 10

LUG 2018: 17 LUG 2019: 8 LUG 2020: 15

AGO 2018: 12 AGO 2019: 8 AGO 2020: 10

SET 2018: 16 SET 2019: 7 SET 2020: 14

OTT 2018: 9 OTT 2019: 13 OTT 2020: 16