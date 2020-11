Lotta alle buche, proseguono gli interventi

CASALMAGGIORE (2 novembre 2020) - Continuano gli interventi del Comune di Casalmaggiore per sistemare le strade ammalorate del suo territorio, che è particolarmente esteso. L’ultimo incarico in tal senso è stato affidato dal settore Lavori Pubblici alla ditta Aroldi Fratelli di Franco e Cesare Aroldi di Casalmaggiore per provvedere alla manutenzione straordinaria di alcuni tratti, in particolare in località Quattrocase, lungo la strada per Valle, e in via Gambalone (nella foto), la strada che dalla frazione Cappella si collega al Comune di Rivarolo del Re.

Il manto stradale presenta buche e avvallamenti anche profondi per cui si è necessario intervenire. L’impegno di spesa è pari a 16.798,63 euro.

Sono poi stati avviati, a cura dell’impresa edile Moro snc di Fiesse (Brescia) lavori di asfaltatura a Casalbellotto, in particolare lungo la carreggiata di via Silvio Pellico, nel tratto compreso tra la via Federici/strada provinciale 358 di Castelnuovo, e la via Tommaseo e nel tratto compreso tra via Federici/s.p. n.358 e via Ganda. A ottobre sono state rifatte anche via Marzabotto, nei pressi della rotonda Po, e via Galluzzi, strada di accesso al Centro Commerciale Padano. Da ricordare anche tra le opere stradali più recenti il prolungamento del rifacimento del porfido in via Cairoli fino all’incrocio con via Colombo.

L’altro intervento pubblico in corso attualmente a Casalmaggiore, in modo progressivo, c’è la riqualificazione dell’impianto di illuminazione con le lampade a led in tutto il territorio comunale.