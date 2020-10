Truffa online, denunciato 36enne campano

VIADANA (30 ottobre 2020) - I carabinieri della Stazione di Viadana hanno denunciato un uomo, D.F. classe 1984, nato in provincia di Caserta e residente nel napoletano, per truffa. L'uomo, nei giorni scorsi, si era fatto accreditare la cifra di 120 euro sulla sua carta Postepay da un 18enne di Viadana, per la vendita di una console da videogiochi, una Sony Playstation 4. Una volta però inviato il pagamento, l’uomo non aveva più risposto ai messaggi e alle chiamate, rendendosi di fatto irreperibile. Resosi conto della truffa subita, la vittima ha presentato querela presso la Stazione di Viadana, i cui militari hanno quindi dato via immediatamente all’attività di indagine, che ha portato rapidamente all’individuazione del truffatore, che è stato cosi deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per truffa.

