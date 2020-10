Municipio, terminato il restauro: archivio in sicurezza e cortile e sistemato

RIVAROLO DEL RE (30 ottobre 2020) - Archivio comunale in sicurezza grazie al tetto rifatto, posti auto per i dipendenti con un nuovo porticato, sistemazione dell’area cortilizia. Questi gli interventi recentemente ultimati nell’area del municipio di Rivarolo del Re, a cura dell’impresa Molino di Viadana, come spiega il sindaco Luca Zanichelli. «Abbiamo fatto rifare integralmente il tetto del municipio perché nell’archivio c’erano delle infiltrazioni d’acqua in caso di pioggia - riassume il primo cittadino -. Abbiamo poi fatto effettuare una ristrutturazione dell’area cortilizia retrostante alla sede del Comune con il rifacimento degli intonaci delle mura di cinta, che erano in pietra a vista e presentavano dei problemi. Erano malsani, ormai, e necessitavano di un’operazione di sistemazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO