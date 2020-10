«Pentolata» sul Listone: «State uccidendo l’Italia»

CASALMAGGIORE (28 ottobre 2020) - «State uccidendo l’Italia». Uno slogan forte che riassume tutta l’esasperazione delle categorie più colpite dall’ultimo Dpcm: ristoratori, baristi, mondo dello spettacolo in primis. Preoccupati e arrabbiati. In piazza Garibaldi a Casalmaggiore, questo pomeriggio a partire dalle 18.30, è andata in scena una protesta civile, educata, e molto «sonora», a suon di mestoli e padelle. Con partecipanti da tutto il Casalasco.

