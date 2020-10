Cascina-museo Pontirolo: omaggio alla civiltà contadina

PONTIROLO/PIADENA DRIZZONA (29 ottobre 2020) - Un angolo di campagna cremonese sempre più ricco di memoria e di arte. Si potrebbe definire così la Cascina Pontirolo in cui la signora Luana, moglie di Claudio Griffini, riversa tutta la sua passione per le cose antiche. Non a caso ha creato la «Raccolta Museale della Civiltà Contadina Francesco Griffini», il bisnonno del marito, che dell’azienda fu titolare. «C’erano tanti attrezzi accatastati nei magazzini e avendo a disposizione uno spazio nel fienile, ho pensato di farli sistemare e di valorizzarli», racconta. Il risultato è da ammirare, anche perché impreziosito dai dipinti di Michela Vicini, l’artista di Vescovato incaricata di abbellire con immagini bucoliche i vecchi silos dell’azienda.

