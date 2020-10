Smarriti e non reclamati: il «patrimonio dell’oblio»

VIADANA (29 ottobre 2020) - «Più strano che vero», si potrebbe dire ma ciò che è custodito nel magazzino dell’economato del Comune ha dell’incredibile: anelli nuziali, bracciali, biciclette, attrezzature per artigiani, quadri di notevoli dimensioni; e poi strumenti di misurazione della glicemia, tanto per citarne alcuni. Tutti oggetti smarriti negli ultimi anni e che il Comune ora custodisce in attesa che si presentino i legittimi proprietari.

