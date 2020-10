Via privata nel degrado e il Comune ripulisce

PIADENA DRIZZONA (28 ottobre 2020) - Il Comune, tramite i propri cantonieri, pulisce una via privata e la minoranza chiede lumi sui motivi dell’intervento pubblico. Il sindaco, dal canto suo, risponde: «Intervento necessario per motivi igienici e di decoro urbano, ma adesso dobbiamo chiarire con i privati la gestione degli spazi per il futuro». La questione è sorta in seguito alla presentazione, da parte del gruppo di minoranza «Piadena Drizzona una comunità che cresce», formato da Ivana Cavazzini, Andrea Cantoni, Andrea Volpi e Nicola Ricci, di una interrogazione al sindaco. «Alcuni concittadini - esordiscono gli esponenti di minoranza - ci hanno contattato portando alla nostra attenzione il fatto che i cantonieri comunali hanno svolto alcuni giorni fa un eccellente lavoro di pulizia e sistemazione in via Rossini in località Piadena». Considerato che tale via «dovrebbe essere una via privata», il gruppo di minoranza ha chiesto al sindaco Matteo Priori se via Rossini sia «effettivamente una via privata». E, hanno continuato i consiglieri, «se la via Rossini è effettivamente una via privata, quale amministratore ha dato l’ordine ai cantonieri di pulire e lavorare in una via privata?». Il gruppo di minoranza ha chiesto inoltre che a questa interrogazione venga data risposta scritta.

