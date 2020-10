ll Po spiegato agli inglesi: come scuola la «Stradivari»

CASALMAGGIORE-VIADANA (28 ottobre 2020) - Il Po da Casalmaggiore a Boretto, passando per Viadana, in un tratto che fa parte della Riserva della Biosfera riconosciuta dall'Unesco (Progetto MAB Man and Biosphere-Uomo e Biosfera), ha entusiasmato la troupe inglese di Channel Five che nei giorni scorsi ne ha solcato le acque per realizzare un lungo documentario, che sarà trasmesso prossimamente sul canale britannico ma anche venduto ad altre Tv internazionali. Guida d’eccezione dei filmaker il capitano Giuliano Landini, comandante della motonave Stradivari (ancorata alternativamente a Viadana e a Boretto a seconda del livello dell’acqua), grande esperto ma soprattutto vero e sincero appassionato di navigazione e dei territori a cavallo del Grande Fiume. Il canale televisivo inglese sta realizzando una serie di filmati sui grandi corsi d’acqua del mondo, con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e degli habitat circostanti, e naturalmente il Po, con i suoi 652 chilometri di lunghezza e la biodiversità, non poteva mancare nell’elenco.

