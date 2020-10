Ristoratori e baristi sul Listone per protestare contro il Dpcm

CASALMAGGIORE (27 ottobre 2020) - Domani, mercoledì 28 ottobre, dalle 18.30 alle 19.30 sul Listone andrà in scena la protesta dei ristoratori e dei baristi contro la chiusura anticipata alle 18 delle loro attività. Armati di pentole, casseruole e coperchi effettueranno un sit in "pacifico ma rumoroso" per attirare l'attenzione della comunità e delle autorità sulle difficoltà che la categoria sta attraversando alla luce dell'ultimo Dpcm anti pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO