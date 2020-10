Asilo nido ancora 'violato', raid a caccia di monetine

VIADANA (27 ottobre 2020) - Non c’è pace per l’asilo nido comunale «Crescere», preso di nuovo di mira dai ladri che sono penetrati all’interno durante il week end. Le indagini sono in corso da parte della Polizia locale e si spera che un valido aiuto arrivi dalle videocamere di sorveglianza poste in via Solazzi, di fronte all’edificio, che possono aver ripreso persone o movimenti sospetti. Ad accorgersi dell’incursione è stato il personale scolastico ieri mattina al momento di prendere servizio: una porta sul retro era stata scardinata e c’erano segni d’effrazione sulla macchinetta distributrice del caffè e sugli armadietti di insegnanti e personale di servizio. La macchinetta, però, ha resistito al tentativo dei malintenzionati, che quindi non sono riusciti a rubare le monetine, mentre sono stati trovati aperti diversi armadietti che, però, non dovrebbero aver contenuto soldi visto che già in passato la scuola è stata preso di mira.

