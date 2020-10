Rifiuti pericolosi, partita la richiesta di stoccaggio

PIADENA DRIZZONA (27 ottobre 2020) - La società Trasporti Pesanti srl intende svolgere presso il sito di sua proprietà attività di trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per analizzare la domanda di autorizzazione unica presentata dalla società, giovedì in Comune è previsto l’inizio della cosiddetta conferenza di servizi. L’azienda opera nel settore del trasporto eccezionale di prodotti siderurgici con due terminal rispettivamente siti a Piadena Drizzona e a Cremona, attraverso una flotta stradale di oltre 120 mezzi eccezionali, 3 trattori e 15 carrelli per trasporto di carri ferroviari, 20 mezzi porta container ribaltabili, un terminal ferroviario munito di 3 locomotori e 15 tra carriponte, «reach stackers» (veicoli utilizzati per la movimentazione e lo stoccaggio di container intermodali) e «fork lift» (carrelli elevatori) e circa 600 container specifici per il settore siderurgico, magazzini attrezzati e annessa officina di riparazione. L’azienda, a completamento di questa attività intermodale, ha l’esigenza di dover stoccare e depositare presso l’insediamento anche container contenenti rifiuti, in quanto «non è stato possibile continuare, per gli stessi, le tratte ferroviarie previste senza interruzioni temporanee». La richiesta riguarda la realizzazione e la gestione di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti, che «arriveranno presso il sito all’interno di container a tenuta a mezzo di treni e autotreni. I container verranno quindi stoccati sui piazzali già esistenti dell’insediamento». Viene precisato che i rifiuti non saranno oggetto di manipolazione ma esclusivamente depositati, in attesa del successivo carico su altri treni/autotreni per la destinazione finale. Al progetto si applica la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. I tecnici che hanno redatto il progetto assicurano come «le possibili interferenze e gli effetti ambientali non siano significativi».

