Lotta all'evasione, il Comune di Gussola premiato dal ministero

GUSSOLA (26 ottobre 2020) - È di 2.975 euro il «premio» che il ministero dell’Interno ha riconosciuto quest’anno al Comune di Gussola per il lavoro svolto nell’ambito della collaborazione con l’Agenzia delle entrate e riscossioni nell’attività di contrasto all’evasione fiscale. «Ringrazio la responsabile dell’area finanziaria e ragioniera Denis Giordana Torri e il ragionier Mauro Salvagni del settore tributi per il lavoro continuo ed attento — afferma il sindaco di Gussola Stefano Belli Franzini —. Il nostro Comune è tra i quattro comuni in provincia di Cremona ad avere ottenuto il riconoscimento». Gli altri tre enti locali che hanno ottenuto il riconoscimento economico per il lavoro svolto sono Cremona (con 14.386,43 euro) Crema (con 45.686,03 euro) e Castelleone (con 1.571,33 euro).