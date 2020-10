Migranti, 'liquidazione' di 250 euro ai rifugiati del Piadenese

PIADENA DRIZZONA (25 ottobre 2020) - Arriva una sorta di «liquidazione», da 250 euro, per i beneficiari del progetto Siproimi/Sprar, il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati. Un progetto costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono al cosiddetto «Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo».

Tutto è nato dal fatto che a livello territoriale gli enti locali, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono da anni interventi di accoglienza. Il Comune di Piadena Drizzona è capofila del sistema pubblico per l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, lo Sprar, appunto, che coinvolge anche i Comuni di Calvatone, Tornata, San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, Voltido e San Martino del Lago.

La direzione del progetto, che coinvolge una quarantina di beneficiari, ha segnalato la necessità di riconoscere a chi è stato individuato nelle dichiarazioni di fine accoglienza l’erogazione del contributo straordinario per l’uscita, per un importo pro-capite di 250 euro. La somma, che si potrebbe paragonare, con tutte le differenze del caso, ad una sorta di «trattamento di fine rapporto», è prevista specificatamente dal «Manuale unico di rendicontazione» e in particolare dal punto denominato «Spese per l’integrazione — Contributi straordinari per l’uscita».

