Cade con lo scooter, ferito un 58enne di Tornata

PIADENA DRIZZONA (24 ottobre 2020) - Ha riportato ferite e contusioni, per fortuna non gravi, un 58enne caduto con lo scooter alle 19 di oggi lungo la strada che collega San Lorenzo Guazzone, frazione di Piadena Drizzona, a San Giovanni in Croce. L'uomo, residente a Tornata, è scivolato a terra forse tradito dal fondo sconnesso della strada di campagna all'altezza della cascina Favorita. Sul posto sono intervenuti soccorritori della Padana Soccorso e un'automedica.