Madonna anti pandemia, si diffonde la devozione

SABBIONETA (25 ottobre 2020) - Installata a una parete di casa e benedetta da un sacerdote missionario: d’ora in poi nel già rigoglioso panorama delle immagini della Madre di Gesù un posto di particolare rilievo avrà la «Madonna del Coronavirus». Il bassorilievo che la rappresenta, infatti, è stato installato a Villa Pasquali - frazione di Sabbioneta - al primo piano di una abitazione privata vicina alla chiesa del Bibiena e benedetta da don Maurizio Germiniasi. L’iniziativa di spiritualità è stata organizzata nei giorni scorsi dal «Gruppo Aiuto ai Missionari Villa Pasquali» prima delle ultime disposizioni in materia di emergenza sanitaria. L’immagine sacra dedicata alla pandemia era stata dipinta da Luigia Marchini, negli scorsi mesi in pieno lockdown. Subito dopo la posa del bassorilievo votivo, si è pregato davanti a esso per affidare alla Madonna la salute dei fedeli presenti nella circostanza ma anche quella di tutta l’umanità, nell’avvicinarsi di una stagione invernale che si prefigura davvero difficile e fonte di preoccupazione per tutti. La Madonna del Coronavirus è già divenuta oggetto di particolare devozione nella zona.

