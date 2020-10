Casalmaggiore, ospedale Oglio Po 'Covid free' da inizio giugno

CASALMAGGIORE (25 ottobre 2020) - L’ospedale Oglio Po resta «Covid free». È così dall’inizio di giugno, da quando il presidio è stato dichiarato «verde», come si dice nel gergo ospedaliero, non appena era stata dimessa l’ultima paziente. In quella circostanza il il direttore generale dell’Asst di Cremona, Giuseppe Rossi, e il direttore medico, Rosario Canino, avevano spiegato che l’intenzione era quella di mantenere l’Oglio Po senza pazienti ammalati di Coronavirus. Salvo cambiamenti che dovessero essere introdotti prossimamente nel caso in cui gli eventi precipitassero, i cittadini che si dovessero presentare all’Oglio Po con dei sintomi e che dopo l’accertamento della fase diagnostica avessero manifestato la patologia legata al Covid, verranno trasferiti a Cremona.

