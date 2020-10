Ruba gasolio, 45enne denunciato per furto e multato per aver violato il coprifuoco

CASALMAGGIORE (24 ottobre 2020) - Ruba il gasolio da un escavatore parcheggiato all'interno di un'azienda e rimedia una denuncia per furto oltre ad una multa per aver violato il coprifuoco entrato in vigore giovedì sera nell'ambito delle misure per contenere il Covid-19. Protagonista dell'episodio un 45enne domiciliato presso il campo nomadi. L'episodio risale a due sere fa.

Sono circa le 23, quando il titolare di una ditta chiama i carabinieri dopo aver notato alcune persone muoversi all'interno della proprietà. I militari, giunti subito sul posto, iniziano a esplorare il perimetro dell'azienda fino a quando scorgono una persona coricata a terra, nascosta tra gli arbusti. Accanto al 45enne, gli uomini dell'arma trovano una tanica piena di gasolio e, poco distante, un tubo in gomma utilizzato per spillare il carburante dall'escavatore.

