Buca e crepe sullo storico marciapiede

SAN GIOVANNI IN CROCE (24 ottobre 2020) - Un ampio tratto di marciapiede posto tra il lato est di Villa Medici del Vascello e la strada provinciale Asolana 343, all’altezza dell’ex supermercato Coop, a San Giovanni in Croce, è stato transennato giovedì in seguito alla apertura di una buca. «Non escludiamo che quel foro nel marciapiede sia stato provocato dalla sosta di un mezzo pesante», afferma il sindaco di San Giovanni in Croce Pierguido Asinari. «Naturalmente siamo intervenuti tempestivamente a mettere in sicurezza l’area, per evitare qualunque rischio per l’incolumità dei passanti. Anche perché la zona circostante il buco presenta diverse crepe e non sappiamo se il foro potrà mantenere lo stato attuale a lungo oppure allargarsi, magari in seguito alle vibrazioni del traffico che passa lungo l’Asolana. In seguito all’inconveniente, abbiamo subito avvertito Padania Acque perché in corrispondenza della spaccatura, nel sottosuolo, ci sono le fognature». Il primo cittadino sottolinea che «il marciapiede rotto risale agli anni Venti». Si tratta pertanto di un manufatto vincolato «ed è necessario, prima di intervenire in qualunque modo, interessare anche la Soprintendenza per definire in modo concordato le operazioni da effettuare nei sottoservizi. Restiamo in attesa di conoscere i dettagli».

