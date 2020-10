Sequestrata la merce a un 48enne all'Oglio Po

CASALMAGGIORE (24 ottobre 2020) - Contrasto alla vendita abusiva di merce da parte della Polizia locale di Casalmaggiore. L’ultimo episodio si è verificato nel parcheggio dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, dove gli agenti hanno sottoposto a sequestro ai fini della confisca un borsone contenente diversi materiali ad un nigeriano di 48 anni domiciliato in città. All’interno della borsa si trovavano accendigas ricaricabili, mollette in plastica colorate, cappelli in paglia, lucchetti per biciclette, corde elastiche dotate di gancio, accendini, ombrelli, calze, fazzoletti di carte, penne, forbici da potature.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO