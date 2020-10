Cani azzannati dai cinghiali, 'la golena è fuori controllo'

GUSSOLA (22 ottobre 2020) - Due cani aggrediti e feriti dai cinghiali nella golena di Gussola. È successo mercoledì mattina e a renderlo noto è un cacciatore residente in un paese del Cremonese che testimonia quanto avvenuto con alcune fotografie particolarmente eloquenti, non pubblicabili a causa della loro crudezza, che potrebbe ferire la sensibilità dei lettori.

«Ero in giro con i miei setter inglesi — racconta il cacciatore —. Uno ha quattro anni, l’altro quindici mesi. Ad un certo punto sono stati aggrediti da due cinghiali. Il cane più vecchio è quello che ha riportato ferite e tagli profondi all’addome, al più giovane per fortuna è andata meglio. Non ho potuto fare altro che portarli alla clinica veterinaria per le medicazioni del caso, con tanto di ricucitura delle ferite. Non se ne può più, occorrono provvedimenti, anche perché l’altra sera purtroppo, a causa di un cinghiale, una povera ragazza ha perso la vita a Scandolara Ravara».

