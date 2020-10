Attivata la cardio oncologia, pazienti fragili ora più sicuri

CASALMAGGIORE (23 ottobre 2020) - Due nuovi ambulatori specialistici nella Cardiologia dell’Oglio Po: uno dedicato alla prevenzione cardiovascolare, l’altro alla cardio-oncologia. «Quello che vogliamo realizzare con queste iniziative è una vera presa in carico dei pazienti», dice Massimo Carini, direttore dell’Unità operativa di Cardiologia dell’Ospedale Oglio Po, illustrando il potenziamento dell’offerta di servizi sul territorio casalasco. L’attivazione dei due nuovi ambulatori si è svolta sotto l’egida dell’Asst di Cremona, nonostante l’emergenza sanitaria. Ed è la collaborazione interdisciplinare a favorire la reale presa in carico del paziente. Obiettivi? Identificare precocemente i soggetti ad alto rischio cardiovascolare e offrire un percorso di follow up (che indica i passi da compiere per seguire in modo corretto una persona che ha ricevuto una diagnosi di tumore e che ha affrontato i trattamenti per cercare di eliminare la malattia) altamente specialistico alle persone con patologia oncologica. Un importante passo in avanti per l’Oglio Po e che rende l’ospedale (sempre Covid free) all’avanguardia nel settore. «Nel primo caso – spiega Carini — il diabetologo o il cardiologo stesso a rilevare, durante i controlli di routine, la necessità di una miglior stratificazione del rischio cardiovascolare. Per questo, e allo scopo di effettuare tutti gli approfondimenti del caso, invia direttamente il paziente all’ambulatorio specifico per una reale presa in carico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO