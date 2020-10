Covid, scuola: primo caso di positività a Casalmaggiore

CASALMAGGIORE (22 ottobre 2020) - Primo casi di Covid anche all’interno del polo Romani di Casalmaggiore. A risultare positivo al Coronavirus è stato uno studente del corso Costruzioni Ambiente e Territorio (ex geometri). Seguendo le indicazioni dell’Ats Valpadana, otto compagni di classe saranno messi in isolamento per dieci giorni, con attivazione della didattica a distanza, mentre gli insegnanti saranno sottoposti a tampone.

