Addio a Luciana Borrini, maestra e volontaria

SAN GIOVANNI IN CROCE (23 ottobre 2020) - Lutto a San Giovanni per la scomparsa a 78 anni di Luciana Borrini, maestra elementare e per decenni impegnata nel volontariato. Prima della pensione ha ricoperto il ruolo di maestra elementare, quando ancora c’era la maestra unica per ogni classe. Un lavoro e un ruolo che ha svolto con passione e sempre con il sorriso, lasciando un bellissimo ricordo nelle decine di bambini, poi diventati ragazzi e uomini, che aveva avuto come allievi. Aveva insegnato a San Giovanni e Solarolo Rainerio. Aveva dedicato parte del suo tempo libero anche al volontariato. Alla fine degli anni ‘90, era stata una delle ideatrici del gruppo «Insieme», associazione del paese che si è occupata dei trasporti di persone in difficoltà verso ospedali e case di cura. L’ex insegnante lascia, oltre ai figli Alberto e Nicola, quest’ultimo ex consigliere comunale, il marito Libero Monteverdi, per tre mandati sindaco di San Giovanni.

