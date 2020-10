Scuola, insegnante positivo a Viadana: quattro classi in quarantena

VIADANA (22 ottobre 2020) - Un insegnante positivo all'Istituto san Giovanni Bosco di Viadana, quattro classi in quarantena. "Il nostro collega - conferma il dirigente scolastico Alessandro Cau - ha avuto i primi sintomi domenica scorsa. Lunedì è rimasto a casa e si è sottoposto a tampone e oggi è arrivato il responso della positività al contagio. Sono state messe subito in quarantena le quattro classi che avevano avuto contatto con lui sabato scorso. Ma il disagio è del tutto contenuto in quanto da lunedì prossimo tutte le classi avrebbero seguito le lezioni a distanza. All'interno della scuola, comunque, non ci sono casi di contagio".

