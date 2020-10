Prodi: 'Saviola è un'eccellenza dell'economia circolare'

VIADANA (22 ottobre 2020) - "Una eccellenza dell’economia circolare". Così Romano Prodi ha definito il Gruppo Saviola, durante la visita di ieri all’headquarter di Viadana. A guidare Prodi all’interno degli stabilimenti del Gruppo e a presentare la realtà aziendale il presidente Alessandro Saviola, la madre Lea Grazzi membro del Consiglio di amministrazione, Stefano Saviola il consigliere delegato e il professor Flavio Delbono dell’Università di Bologna.

Dopo l’illustrazione dei risultati aziendali degli ultimi anni, le performance economiche e le strategie di investimento che riguardano un piano industriale di nuove risorse messe in campo per lo sviluppo degli impianti, il confronto si è concentrato sulla filosofia green del Gruppo e sul sistema innovativo di economia circolare, che ha reso la realtà industriale mantovana prima al mondo nel riciclo del legno. L’ultima parte della visita si è svolta all’interno degli Stabilimenti Saviola e Composad e nello showroom dove Prodi ha potuto vedere il risultato di questo processo di recupero della materia 100% recycled wood che si trasforma in un prodotto che ha alle spalle una profonda ricerca estetica, ispirato alla natura e di design Made in Italy.

Inoltre, Prodi ha potuto provare i nuovi prodotti di Officina Saviola con i gel igienizzanti Sadepur e Cleansad che rispecchiano la filosofia green del Gruppo.

