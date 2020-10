Il ricorso sull’Imu: «Debito» da 290 mila euro

CASALMAGGIORE (22 ottobre 2020) - Una controversia di natura fiscale, per il mancato pagamento di una somma rilevante per l’Imposta municipale sugli immobili — pari a oltre 290 mila euro — vede contrapposti una società a responsabilità locale in liquidazione e il Comune di Casalmaggiore. Lo si apprende da una delibera di giunta approvata per consentire al Comune di costituirsi in giudizio. Tutto parte dal fatto che la Baymax srl, del settore dei laterizi, ha presentato un ricorso ed una istanza di reclamo, a dicembre dello scorso anno, contro cinque avvisi di accertamento del Comune: uno del 2014, uno del 2015, uno del 2016, uno del 2017 e uno del 2018. Il credito Imu ammonta complessivamente a 291.180 euro, comprensivo di sanzioni ed interessi.

