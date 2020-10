La Treccani condannata all’esilio

VIADANA (22 ottobre 2020) - La Treccani va in soffitta e non solo metaforicamente. Alla biblioteca comunale, infatti, la più famosa enciclopedia italiana è stata tolta dagli scaffali delle sale dedicate alla consultazione ed è finita in magazzino, trasportata dal personale a colpi di carrello con ruote visto il notevole peso dei grandi volumi. «Da almeno cinque anni nessuno consultava più le enciclopedie cartacee, preferendo le informazioni aggiornate che si trovano online», spiegano alla biblioteca. Così i grandi tomi della Treccani sono rimasti perfettamente allineati nel loro ripiani per lungo tempo, a far bella mostra di sé, senza però essere di utilità per gli utenti, in particolar modo i ragazzi che si ritrovano a studiare nelle sale a loro dedicate. E siccome la biblioteca aveva bisogno di spazio per ospitare i nuovi libri acquistati, si è deciso di «sacrificare» la Treccani per liberare gli scaffali, anche se resterà sempre a disposizione di chi la vorrà utilizzare chiedendo uno o più volumi al personale.

