Obbligo di firma, dai carabinieri in scooter ma è senza patente

MARCARIA (21 ottobre 2020) - Situazione paradossale nei giorni scorsi a Marcaria, quando un ragazzo, classe 1995, con l’obbligo di firma in caserma si è presentato presso la Stazione carabinieri in scooter, nonostante avesse la patente sospesa. I militari, hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo del veicolo. Ma non è tutto. L’atteggiamento sospetto del ragazzo, che mostrava segni di insofferenza e nervosismo ha insospettito i militari, che hanno così deciso di procedere ad una perquisizione, sia personale che domiciliare. E proprio presso l’abitazione del giovane, è stato rinvenuto, all’interno di un barattolo nascosto tra gli indumenti, un pezzo di hashish di circa 8 grammi. Al termine degli accertamenti, la droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo e il ragazzo segnalato alla Prefettura, ravvisandosi la violazione dell’art.75 D.P.R. 309/1990.

