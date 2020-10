Auto si ribalta nel campo, gravissima una 21enne

SCANDOLARA RAVARA (20 ottobre 2020) - Gravissima uscita di strada intorno alle 19.45 di oggi lungo la strada provinciale 85 «Bassa di Casalmaggiore», tra Scandolara Ravara e Motta Baluffi. Ferita in modo molto serio la conducente della vettura, una 21enne residente a San Daniele Po. Contuso ma in modo molto meno grave il ragazzo che si trovava con lei in auto, un 24enne di origine rumena. La ragazza era alla guida di una Toyota Yaris e procedeva da Scandolara Ravara in direzione di Motta Baluffi. Ad un certo punto, per cause in via di verifica, la 21enne ha sterzato bruscamente verso destra uscendo di strada. La vettura si è capottata nel campo a fianco e i due giovani sono stati sbalzati all’esterno dell’abitacolo. Molto serie le ferite riportate dalla 21enne per cui si è provveduto a far intervenire l'elisoccorso di Brescia che l'ha trasportata all'Ospedale di Cremona. Sul luogo dello schianto i carabinieri di Sospiro coadiuvati dai militari di Scandolara per i rilievi di legge.

