«Il bus privato un’idea super»

CALVATONE-TORNATA (21 ottobre 2020) - «Il servizio è comodissimo. Prima qualcuno di noi doveva prendere tre mezzi, adesso ne basta uno e ci porta direttamente a destinazione o comunque a breve distanza». Questo il commento di uno degli studenti delle superiori che ieri mattina alle 6.25, davanti al monumento ai Caduti di Calvatone, ha preso il pullman della ditta Pizzoni di Tornata per recarsi a scuola a Cremona, insieme ad alcuni altri suoi giovanissimi concittadini. L’iniziativa, come anticipato da La Provincia il 17 settembre scorso, è nata sulla spinta di alcuni genitori che non si fidavano dell’efficienza dei servizi pubblici. «Soluzione molto comoda per arrivare nei nostri istituti sicuri e al riparo dal rischio di assembramenti».

Quanto ai costi, si parla di 85 euro al mese, tre euro in più rispetto al servizio pubblico.

