Palasport, si accelera il ritorno alla normalità

VIADANA (21 ottobre 2020) - Prima uscita del sindaco Nicola Cavatorta e del neo assessore ai Lavori pubblici Ivan Gualerzi presso il cantiere del PalaFarina, aperto nel 2015 dopo il crollo per la forte nevicata di febbraio. Insieme al tecnico comunale, ingegnere Giuseppe Sanfelici, il sopralluogo aveva lo scopo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori. «Rispetto alla recente visita effettuata in campagna elettorale, vi è stata la posa della pavimentazione — spiega Cavatorta — con annesso sottofondo impiantistico, filodiffusione impianto audio ed elettronico con illuminazione; all’esterno stanno lavorando alle fognature e ai parcheggi». Per il collaudo e l’inaugurazione occorrerà però attendere la prossima primavera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO