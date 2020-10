Cri, raccolta alimentare da record

CASALMAGGIORE (21 ottobre 2020) - Ogni volta che la Croce Rossa «chiama», i cittadini rispondono. Anche nell’ultima occasione la generosità dei casalaschi è stata confermata. È successo con la raccolta alimentare effettuata sabato nei supermercati Famila e Conad del capoluogo casalasco, organizzata sulla scia di analoghe iniziative che periodicamente la Croce Rossa assume e anche perché i disagi sociali, in questo difficilissimo periodo di pandemia, si fanno sempre più gravi. Preso atto della situazione, la Cri ha prontamente risposto all’appello di aiuto. Obiettivo della giornata era quello di raccogliere prodotti a lunga conservazione da distribuire a singoli e famiglie che non hanno la possibilità di fare la spesa. La clientela del supermercato ha acquistato prodotti come pasta, riso, olio, farina, legumi, tonno in scatola ma anche alimenti per l’infanzia e li ha lasciati generosamente agli operatori in servizio. I numeri registrati nei due esercizi commerciali di Casalmaggiore sono di tutto rispetto. Due su tutti: 460 chili di pasta e riso e 383 litri di latte.

Sabato 14 novembre la raccolta alimentare sarà ripetuta a Piadena Drizzona. I volontari saranno presenti presso il supermercato Italmark, in via Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO