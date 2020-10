Perde il contro della sua auto, ferito 23enne

SPINEDA (20 OTTOBRE 2020) - Ha fatto tutto da solo perdendo il controllo della Fiat Punto di cui era alla guida il giovane rimasto ferito oggi pomeriggio poco dopo le 15 lungo la strada provinciale 9. Il 23 anni, residente a San Martino dall’Argine, arrivava dal centro di Spineda e stava percorrendo la provinciale in direzione di Gazzuolo. All’altezza di una curva a «esse», il giovane mantovano ha perso il controllo della vettura finendo contro un manufatto di cemento. L’impatto fortunatamente non è stato devastante. Scattato l’allarme, sul posto è sopraggiunta una autoambulanza della Croce Verde di Viadana. Il 23enne è stato trasportato all’ospedale Carlo Poma di Mantova in codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del radiomobile di Casalmaggiore.

