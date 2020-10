Oglio Po, parcheggio ok: rifatto il manto stradale

CASALMAGGIORE (21 ottobre 2020) - Le tante e ripetute lamentele degli utenti e dei dipendenti dell’ospedale Oglio Po hanno finalmente trovato ascolto: l’Asst ha appaltato e realizzato l’atteso intervento- L’ampio parcheggio del nosocomio casalasco è stato completamente rifatto e ora si presenta del tutto funzionale e usufruibile senza il rischio di disagi. Buche grandi come crateri, pozzanghere «lacustri» a ogni precipitazione, fondo sconnesso e difficile da percorrere per chi ha problemi di deambulazione, segnaletica orizzontale lasciata all’immaginazione sono solo un ricordo che si spera non ritorni triste realtà.

(nella foto il parcheggio prima dell'intervento)