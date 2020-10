«Sede ormai inadeguata», i vigili cambiano «casa»

PIADENA DRIZZONA (20 ottobre 2020) - Trasferimento in vista per la polizia locale dell’Aci 12, l’aggregazione di Comuni che comprende Piadena Drizzona (capofila), Calvatone, Tornata, Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese e Pessina Cremonese. Dal municipio di Piadena Drizzona gli agenti saranno spostati in locali posti all’interno della palazzina riqualificata recentemente in via Platina. «La sede attuale dei vigili urbani, al piano terra del nostro municipio — spiega il sindaco di Piadena Drizzona, Matteo Priori — è purtroppo inadeguata alle esigenze». Gli spazi sono «oggettivamente troppo stretti, anche per il pubblico, oltre che per gli operatori, e per questo abbiamo pensato che sia necessario prevedere una soluzione diversa. La posizione individuata in via Platina ci sembra ottima perché si trova comunque in centro al paese e consentirà alla polizia locale di lavorare meglio offrendo anche una migliore accessibilità agli utenti».

