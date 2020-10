Tre passaggi a livello chiusi, due settimane di disagi

TORRE DE’ PICENARDI (20 ottobre 2020) - È davvero un autunno caldo a Torre per tanti lavori in atto e in previsione. Lo ricorda il sindaco Mario Bazzani. «In previsione ci sono disagi per lavori alle ferrovie — spiega il primo cittadino —. E fino al 30 ottobre San Lorenzo sarà divisa in due».



Dal 23 ottobre al 7 novembre i passaggi a livello tra Fossa e San Lorenzo, tra Torre e Ca’ d’Andrea e tra Pozzo e Ronca resteranno chiusi per alcuni giorni. In particolare, rende noto Bazzani, «a seguito dei lavori di manutenzione dei binari ferroviari nei quattro passaggi a livello presenti sul territorio comunale, sono state previste alcune chiusure: la strada di collegamento tra Pozzo Baronzio e Ronca de’ Golferami sarà chiusa al traffico da giovedì 22 a lunedì 26 ottobre dalle 21 alle 10 di ciascuna giornata lavorativa; la pubblica via San Francesco nel tratto compreso tra il passaggio a livello ed il centro di raccolta comunale sarà chiuso al traffico dalle 21 di venerdì 23 alle 10 di martedì 27; il passaggio a livello presente sulla strada provinciale di collegamento con Ca’ d’Andrea resterà chiuso dalle 21 di giovedì 22 alle 10 di lunedì 26». Il sindaco informa quindi che «il centro di raccolta comunale resterà chiuso durante l’esecuzione dei lavori».

