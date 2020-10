Lite e botte fra coniugi, poi tutti all’ospedale

VIADANA (20 ottobre 2020) - «Mio marito mi ha picchiata e ho paura di tornare a casa»: queste le concitate parole di una donna di origine indiana che ieri mattina intorno alle 10.30 si è presentata al comando della Polizia locale di via Grossi. Gli agenti hanno cercato di calmare la giovane straniera mentre hanno allertato il 118 per soccorrerla. Presentava, infatti, segni di percosse e il suo racconto è apparso subito verosimile. Un diverbio casalingo, minacce e spintoni e poi l’aggressione. Purtroppo, episodi del genere si susseguono con frequenza inquietante. Per la donna è stato consigliato il trasferimento presso una struttura di accoglienza in attesa di capire quale sarà il suo futuro. La sorpresa, però, è avvenuta proprio al Pronto soccorso dell’ospedale Oglio Po quando si è presentato il marito della donna per farsi refertare. A sua volta, infatti, l’uomo sosteneva di essere stato colpito dalla coniuge nel corso della lite mattutina. Ora forze dell’ordine e sanitari dovranno mettere ordine nelle varie versioni e trovare eventuali responsabili.

