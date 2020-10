L’omaggio dei casalaschi all’amico Giampietro

GUSSOLA (19 ottobre 2020) - In piazza Comaschi le bancarelle del mercato settimanale, in chiesa le esequie di Giampietro Tenca, cantore del dialetto casalasco scomparso venerdì a 80 anni. Oggi alle 10 due comunità, quella di Casalmaggiore e quella di Gussola, si sono strette intorno ai famigliari - la moglie Marilla e i figli Alessandro e Riccardo in primis — del noto autore originario di Motta San Fermo per l’ultimo saluto. Dal capoluogo casalasco sono giunti gli amici del Caffè Centrale, la presidente della Pro loco Liliana Cavalli, il presidente dell’associazione Amici del Museo del Bijou Paolo Zani, Giuseppe Boles, da Martignana di Po il fotografo Luigi Briselli. Solo per citarne alcuni. L’edificio sacro era gremito, nel limite della capienza determinata dalle misure anti Covid. Niente musica d’organo, ma a reggere l’accompagnamento alla funzione con i canti è stato il vicario don Umberto Leoni, dalla voce potente e decisa. A presiedere la liturgia funebre il parroco don Roberto Rota, che nell’omelia ha ricordato come Tenca fosse «un cultore delle tradizioni, del dialetto, dei proverbi», tra passione e impegno.

