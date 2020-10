Covid-19, annullata anche la sagra del cotechino e del blisgòn

CASALMAGGIORE (17 ottobre 2020) - Dopo l'annuncio dello stop alla fiera di San Carlo comunicato dal sindaco Filippo Bongiovanni, il consiglio direttivo della Pro Loco di Casalmaggiore comunica, con grande rammarico, l'annullamento anche della sagra del cotechino e del blisgòn. Il direttivo della Pro loco, guidato dalla presidente Liliana Cavalli, ha preso la decisione "alla luce del crescente aumento dei malati di Covid, della cancellazione della fiera di San Carlo e vista l’ordinanza regionale nella quale non ci sono disposizioni chiare in merito all’organizzazione delle sagre e per un senso di responsabilità nei confronti dei numerosi volontari che avrebbero contribuito al successo della sagra".

La mostra presso la sala Pro Loco di Ulisse Gualtieri e Paride Pasquali dal 31 ottobre al 4 novembre è confermata nel rispetto delle regole anti Covid.

