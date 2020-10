Nodo palazzetto, la Piccinelli lascia Cnc

CASALMAGGIORE (17 ottobre 2020) - Che il progetto del palazzetto dello sport stia agitando la comunità emerge anche dallo scossone avvenuto all’interno del gruppo di minoranza Casalmaggiore la Nostra Casa, che ha perso un «pezzo», ossia Annamaria Piccinelli, in dissenso con gli altri quattro colleghi Fabrizio Vappina, Mario Daina, Pierluigi Pasotto e Valentina Mozzi. «Nessuna polemica, abbiamo posizioni diverse», precisa la Piccinelli che come conseguenza dal prossimo consiglio comunale farà gruppo a sé. «La premessa – spiega la Piccinelli – è che sono assolutamente contro la posizione in cui l’amministrazione comunale vuole realizzare il palazzetto, tra la scuola primaria Marconi e l’argine maestro». Non una opposizione all’opera, dunque, ma al luogo.

