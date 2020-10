Addio a Giampietro Tenca, grande esperto di dialetto

GUSSOLA (16 ottobre 2020) - Profondo cordoglio a Gussola e a Casalmaggiore per la scomparsa di Giampietro Tenca, 80 anni. Originario di Motta San Fermo, frazione di Casalmaggiore, Tenca viveva da tanti anni a Gussola, paese di cui fu anche consigliere comunale. Era un grande esperto di dialetto e in questa veste da tanto tempo collaborava con il nostro giornale per le pagine dedicate al vernacolo casalasco. A lui si devono pubblicazioni e approfondimenti sulla storia del territorio casalasco. Particolarmente nota la ricerca cui collaborò attivamente, come "Gli scutmai e la memoria", sull'uso dei soprannomi a Gussola. Numerosissimi i suoi contributi in questo ambito. Ultimamente aveva verificato la correttezza dei proverbi che verranno collocati a Casalmaggiore sulle facciate delle case nell'ambito del progetto seguito da Giuseppe Boles e Paolo Zani. "Aveva ricevuto l'incarico di controllare la corretta formulazione dei proverbi", spiega Zani. "Quello che lui diceva per noi era legge, in virtù della sua autorevolezza". Tenca era stato attivo a lungo nella Pro loco di Casalmaggiore.

