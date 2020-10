Sos sul tunnel degli olmi, Groppali: «Intervenire»

CASALMAGGIORE (15 ottobre 2020) - Il «Tunnel degli Olmi», meraviglia naturalistica della golena di Casalmaggiore, è sotto attacco da parte di una malattia e per preservarlo occorre intervenire con alcuni interventi mirati e prolungati nel tempo. Anche se il suo destino pare quello di una graduale trasformazione in «Tunnel delle Querce», a causa della situazione attuale.

la grafiosi. La riflessione giunge dal professor Riccardo Groppali, biologo, già docente al Politecnico di Milano e all’Università di Pavia in Conservazione della natura e delle sue risorse, Aracnologia, Fauna regionale, Ecologia ed Equilibri naturali. Una voce autorevole, un vero esperto del settore. «Ho fatto un sopralluogo alla fine di luglio a questo luogo spettacolare, composto da oltre 400 olmi, e ho constatato come le condizioni generali attuali del tunnel siano buone, salvo alcuni casi in cui ci sono piante morte o moribonde a causa della grafiosi».

